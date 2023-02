La sub-17 de Guatemala buscará emular lo hecho por la sub-20 en 2011

12 años después, la selección sub-17 de Guatemala buscará emular lo hecho por la sub-20 ante Estados Unidos en 2011, una victoria 2-1 ante los norteamericanos les dio el pase al Mundial de Colombia de ese año.

Gracias a los goles de Saúl Sagastume y Gabino Vásquez, la selección sub-17 de Guatemala está a un solo partido de asistir a su primer mundial de la categoría, la Azul y Blanco derrotó a Jamaica y el próximo martes se enfrentarán a Estados Unidos por un boleto a la cita mundialista.

El juego está programado para las 19:00 horas, y se jugará en el estadio Doroteo Guamuch Flores. La FEDEFUT ya puso a la venta los boletos y se espera un gran número de aficionados en el recinto deportivo ubicado en la zona 5 capitalina.

