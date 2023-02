Confirman la muerte del jugador Christian Atsu en Turquía

El futbolista ghanés fue hallado muerto entre los escombros de la residencia Rönesans, en Hatay, una torre de 12 pisos que se derrumbó en el terremoto de Turquía.

El futbolista ghanés Christian Atsu, delantero del club turco Hatayspor y antiguo jugador del Málaga, fue hallado muerto bajo los escombros del edificio donde vivía en Hatay, que colapsó en el terremoto del 6 de febrero, anunció el sábado su agente.

“El cuerpo sin vida de Atsu fue encontrado bajo los escombros. Todavía están sacando sus cosas. Su teléfono también fue encontrado”, dijo su agente en Turquía, Murat Uzunmehmet, citado por la agencia privada turca DHA, tras dos semanas de búsqueda del jugador de 31 años.

We are deeply saddened by the news Christian Atsu lost his life in the devastation of the earthquakes that have hit Turkey and Syria. Our thoughts and condolences are with Christian's family and friends and everyone affected by this tragic event. pic.twitter.com/GLqXdd80Xl

“Debo anunciar a todos con gran pesar (…) que el cuerpo de Christian Atsu fue hallado esta mañana”, indicó por su parte en Twitter Nana Sechere, agente ghanés de Atsu.

“Mi más sincero pésame a su familia y a sus allegados. Querría aprovechar esta ocasión para agradecer a todo el mundo por sus oraciones y su apoyo”, añadió.

Según los medios de comunicación turcos, el antiguo jugador del Chelsea estaba bajo los escombros de la residencia Rönesans, una torre de 12 pisos que se derrumbó en el terremoto.

We are profoundly saddened to learn that Christian Atsu has tragically lost his life in Turkey's devastating earthquakes.

A talented player and a special person, he will always be fondly remembered by our players, staff and supporters.

Rest in peace, Christian. 🖤🤍

— Newcastle United FC (@NUFC) February 18, 2023