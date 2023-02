Arsenal logra tres puntos de oro para seguir en la lucha por la Premier League

Con dos goles en el tiempo de reposición, los 'Gunners' derrotaron al Aston Villa (2-4) y mantienen la lucha mano a mano con el Manchester City por la gloria del futbol inglés.

El Arsenal estaba noqueado en Birmingham. Los tres pinchazos consecutivos ante Everton (1-0), Brentford (1-1) y Manchester City (1-3) habían dejado a los ‘gunners’ sin el liderato por peor diferencia de goles con el Manchester City… a pesar de tener un partido menos.

No podían fallar en Villa Park y estuvieron cerca de naufragar. Sin embargo, el barco de Arteta y del Arsenal sigue a flote gracias a un tiempo de añadido de locura, en el que un misil de Jorginho, que entró tras pegar en el larguero y en la cabeza del ‘Dibu’ Martínez, y un tanto a puerta vacía de Martinelli sellaron una victoria (2-4) que les devuelve al primer puesto. Sus dianas en el 93′ y en el 98′ mantienen al Arsenal como candidato a todo. Siguen vivos tras un epílogo de infarto.

A thriller at Villa!

Arsenal return to the top of the PL. For now…#AVLARS pic.twitter.com/Y7UZIaGCBd

— Premier League (@premierleague) February 18, 2023