Marvin Cabrera: “Tenemos que buscar pasar a cuartos de final”

Jugar en equipo y no individualmente, fueron algunos conceptos que les dijo el estratega a los seleccionados en el camerino.

Publicidad

Marvin Cabrera, técnico de la Selección de Guatemala Sub-17, que esta noche logró su clasificación a los octavos de final del Premundial Sub-17 dio declaraciones tras la goleada de 8-3.

Pese al resultado, Cabrera se mostró autocrítico: “Más allá del marcador, hay varias cosas que corregir. Los tres goles que nos hacen, creo son demasiados. Les regalamos oportunidades que no les tenemos que regalar. Curazao hizo lo posible por tratar de emparejar el juego, pero nosotros fuimos certeros”, dijo.

#VamosGuate | 🇬🇹 ¡Guatemala clasifica a octavos! Con el triunfo ante Curazao (8-3), la Azul y Blanco selló su pase a octavos de final del Premundial 🏆 Olger Escobar (x3), Santiago Garzaro (x2), Saúl Sagastume, Nicolás Chinchilla y Oseas Guerra fueron los anotadores ⚽ pic.twitter.com/q2hm8UP5qz — Publisport (@Deportes_PN) February 16, 2023

Trabajo en equipo y no individualismo

Al medio tiempo, cuando el partido estaba 5-2, la charla técnica, según Cabrera: “Fue más sobre la forma de jugar en equipo y no individual. Cuando se dan estas goleadas, todo mundo quiere hacer su gol y quieren brillar, pero eso no es Guatemala, eso no es lo que le he inculcado a este grupo. Tenemos que jugar en equipo para pasar sobre los rivales de forma deportiva”.

En ese sentido, Marvin Cabrera amplió: “No importa quién haga el gol, lo importante es que marque el equipo y, luego pasar y conseguir los objetivos”.

A pesar de la goleada, el técnico dijo: “Me quedo con un sabor agridulce por esos goles que nos hacen, que me parece, no era para que nos marcaran tres goles”.

#VamosGuate | Con un marcador de 8-3, Guatemala se impuso a Curazao y clasificó como tercer lugar del Grupo E, en octavos de final se enfrentará al segundo lugar del Grupo G (Costa Rica, Jamaica, Cuba o Guadalupe) 🇬🇹🙌🏻https://t.co/ft5VwnYdH8 — Publisport (@Deportes_PN) February 16, 2023

El sábado, otra cita

“El equipo se conectó con la gente, hicimos muchos goles y ahora preparados para lo que viene el sábado”, contestó el técnico que dirige a Guatemala al ser consultado sobre el partido que le de acceso a los cuartos de final.

“Los enfrentaremos con mucho respeto (Cuba, Guadalupe o Jamaica). Hemos visto y analizados los partidos de ese grupo. Sea quien sea, no importa, tenemos que buscar pasar a cuartos de final”, aseveró.

La Sub-17 de Guatemala derrotó esta noche 8-3 a su similar de Curazao. Olger Escobar (3), Saúl Sagastume (2), Santiago Garzaro, Nicolás Chinchilla y Oseas Guerra anotaron para la “Azul y Blanco”. Giandro Sambo, canterano del Ajax, hizo dos goles y Luigi Inesia otro para el equipo visitante.

Guatemala deberá jugar el sábado a las 19:00 horas en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores su partido de octavos de final, posiblemente ante Guadalupe o Jamaica (este jueves se define). De clasificar a los cuartos de final, estaría a una victoria de clasificar a su primer Mundial Sub-17.

#VamosGuate | 🗣️ Marvin Cabrera, entrenador de la sub-17 de Guatemala habla sobre la clasificación de la Azul y Blanco a octavos de final del Premundial de Concacaf 🏆 Vía: @noel_solis pic.twitter.com/NSpCcyzCLf — Publisport (@Deportes_PN) February 16, 2023

(Visited 8 times, 8 visits today)

Publicidad