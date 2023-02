Previa: Guatemala-Curazao por el último boleto a octavos de final

La Selección Nacional Sub-17 de Guatemala buscará a notar sus primeros goles en el Premundial Sub-17 de Concacaf.

Guatemala enfrentará este miércoles a su similar de Curazao en el cierre de grupo del clasificatorio a la Copa del Mundo Sub-17 de la FIFA Perú 2023. Los guatemaltecos dirigidos por el técnico mexicano Marvin Cabrera tienen la gran posibilidad de sellar su boleto a los octavos de final. Ellos buscan continuar con vida en ese sueño de conquistar su primera clasificación mundialista en esta división.

Tras dos derrotas, ante Panamá (1-0) y México (0-2), y sin poder anotar goles, la “Bicolor” está obligada a anotar si no quiere complicar su vida en el campeonato juvenil.

El rival de turno para los guatemaltecos en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores será el combinado de Curazao, selección que acumula dos goleadas: 9-0 ante México y 4-0 ante Panamá, por lo que en la previa no se ve que sea un peligro para la “Azul y Blanco”.

En este caso no es tan necesaria la ya acostumbrada calculadora para saber qué opciones tiene Guatemala para llegar a la otra fase, el gran objetivo del cuerpo técnico.

De los tres resultados que existe en el futbol, la “Sele” requiere de dos: Empate o victoria. Solamente una derrota le impedirá no lograr el objetivo de estar entre los 16 mejores del área.

El cierre de la fase regular del Campeonato Sub-17 de Concacaf para Guatemala será este miércoles a partir de las 19:00 horas. El escenario deportivo es el Estadio Doroteo Guamuch Flores.

Juegos del martes 14 de febrero

Jornada del miércoles 15 de febrero

