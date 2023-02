Fórmula 1: McLaren y Aston Martin presentan sus monoplazas

Los vehículos presentados para la temporada 2023 de la F1 fueron el MC60 y AMR23, en los cuales predomina el color naranja y verde, respectivamente.

Las escuderías McLaren y Aston Martin presentaron este lunes los monoplazas con los que competirán en la temporada 2023 de Fórmula 1, tomando cada una los colores que ya lucieron el año pasado.

Para celebrar el 60 aniversario de la escudería, McLaren presentó el MC60, de color mayoritariamente naranja, con toques azul celeste como en 2022, pero con más negro, que será pilotado por el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, que debuta en la categoría reina del automovilismo.

El objetivo de la escudería británica está claro: figurar “entre los cuatro primeros” equipos del campeonato, aseguró el nuevo Team Principal, Andrea Stella.

La temporada pasada, el equipo con sede en Woking (Inglaterra) acabó el campeonato en el quinto puesto, por detrás de su principal rival Alpine.

Just look at it. 🤩 (And then look at it again and again and again!) #MCL60 pic.twitter.com/xbyK9LJcbM

— McLaren (@McLarenF1) February 13, 2023