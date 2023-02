Marvin Cabrera: “Esta es la forma de como nosotros tenemos que jugar un pase al mundial”

La derrota dejó dolidos a los seleccionados, pero el técnico de Guatemala y su entorno saben que ante Curazao tienen una final.

Publicidad

Pese a la derrota de esta noche ante México, el seleccionado de Guatemala, Marvin Cabrera, destacó que hay formas de perder y la de hoy fue distinta.

Al finalizar el partido, el estratega de origen mexicano dijo: “Esta es la forma de como nosotros tenemos que jugar un pase al mundial: Conectarnos con la gente y disputar las pelotas a pesar de la adversidad”.

Cabrera se refirió al tema anímico de los juveniles de la Sub-17 tras caer en casa por segunda vez en este Premundial: “Ellos están dolidos porque a nadie le gusta perder, pero hay una diferencia grandísima de cuando enfrentamos a México en la Uncaf y al que enfrentamos hoy. Sí, los dos partidos se perdieron, pero también hay formas para perder y me parece que los muchachos entregaron todo”.

El técnico que dirige a la Sub-17 de Guatemala también conversó a la falta de gol en el combinado patrio, dos partidos, cero goles: “El juego ante Panamá fue muy cerrado y tuvimos muy pocas opciones de gol. En el partido de hoy, México tuvo dos opciones y nosotros con un hombre menos creo que nos armamos bien no le dejamos espacio a México, y a pesar de eso, no tuvimos tan claras pero una opción para empatar el partido hicimos. Las circunstancias no eran las mejores”.

Por último, Marvin Cabrera se refirió a Curazao, rival del miércoles y con quien se disputará el último boleto a los octavos de final del campeonato de menores de edad. “El miércoles es una final para nosotros. Curazao no ha tenido la fortuna y ha sido goleado en los dos partidos, pero eso no lo hace fácil. Es un partido de eliminatoria y nosotros debemos estar tranquilos en trabajar y ojalá caigan los goles. Lo más importante pasar a la siguiente fase”.

Elogios para Guatemala

El técnico mexicano, Raúl Chabrand, se refirió al partido ante Guatemala, y llenó de elogios al cuadro que dirige Marvin Cabrera, su compatriota. Estos fueron los conceptos de Chabrand, quien logró que su equipo avance a los octavos de final:

“Respetamos mucho a Guatemala que hizo un gran partido”.

“El partido se tornó más complicado de lo que nosotros pensábamos a partir de la expulsión (Axel de la Cruz, capitán de Guatemala)”.

“Tras la expulsión, Guatemala redobló esfuerzos y la verdad mis respetos. Hizo un gran esfuerzo”.

“El portero (Diego Bolaños) sin duda dio un gran partido. Fue la figura”.

“Mis respetos para Guatemala que hizo un gran partido. La verdad mi reconocimiento”.

Cuando estábamos en paridad, teníamos un poco mejor la presión y la posesión de la pelota. Ellos con un hombre menos se acomodaron muy bien. Nosotros no pudimos darle una lectura correcta en parte. Eso condicionó para que el partido se tuviese que definir en los últimos minutos.

#VamosGuate🇬🇹 | Raúl Chabrand, técnico de la selección de México, reconoce el trabajo de Guatemala y de su portero Diego Bolaños. 📹 @noel_solis. Nota 👉 https://t.co/JGF7kYw4lH.#CU17C pic.twitter.com/FizIye03ew — Publisport (@Deportes_PN) February 14, 2023

(Visited 12 times, 12 visits today)

Publicidad