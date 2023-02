Rodrigo Saravia feliz de regresar al club que pertenece

El mediocampista guatemalteco se refirió a su retorno a Guatemala y el objetivo de lograr la copa 32 con Comunicaciones.

El mediocampista guatemalteco, Rodrigo Saravia, brindó sus primeras declaraciones tras anunciarse su retorno a Comunicaciones, luego de su paso efímero por el Monagas S. C. de Venezuela.

“Estoy contento. No había una mejor forma de regresar al club donde pertenezco. Agradezco a todas las personas que hicieron esto posible, sé que no fue fácil, no estaba en los planes de nadie, pero he recibido un buen trato y es gratificante”, señaló el jugador nacional.

Al hablar sobre los planes a corto plazo que tendrá con la institución “Alba”, Saravia dijo: “La meta está en buscar la ansiada 32. Me fui dejando unas altas expectativas e individualmente el gran reto es regresar o superar este nivel”.

Añadió: “Siempre uno tiene la oportunidad de mejorar cada día, buscaré aportar mi granito de arena. El equipo ya ha jugado cuatro jornadas (cinco) y me toca adaptarme”.

Regresa a casa

Del 2016 al 2018, Rodrigo Saravia estuvo involucrado en equipos estadounidenses hasta llegar al primer equipo de Comunicaciones. Su siguiente paso fue llegar al futbol uruguayo con el Plaza Colonia.

A inicios de este 2023, el club venezolano daba el anuncio de que el guatemalteco reforzaría sus filas, pero un mes después, y sin mayor explicación, la institución del Monagas S. C. dio a conocer que cerraba relaciones laborales con Rodrigo Saravia.

Jugadas cinco fechas del torneo Clausura 2023, Comunicaciones es sublíder con 11 unidades, una menos que el Xelajú M. C., club que lidera el campeonato. La sexta fecha se jugará este miércoles 15 de febrero y los “Cremas” se medirán al club de Deportivo Guastatoya a las 15:30 horas en el Estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango en Suchitepéquez.

