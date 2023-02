¡Épica remontada! Los Chiefs sorprenden a los Eagles y ganan el Super Bowl LVII

Ante los ojos del mundo del futbol americano, los Chiefs dieron una lección al no bajar los brazos y conquistan el tercer Super Bowl de su historia

El State Farm Stadium fue la sede de la memorable final del Super Bowl LVII que quedará en el recuerdo de muchos y que vio enfrentarse a los Philadelphia Eagles frente a los Kansas City Chiefs, el duelo por el Vince Lombardi se definió sobre en la recta final gracias a un gol de campo y le dio el campeonato a los Chiefs.

El cero en el Super Bowl LVII se rompió con el cronómetro en 10:09, Jalen Hurts, QB de los Eagles, logró un acarreo de una yarda gracias al esfuerzo de su línea ofensiva. Previamente al Touchdown de Hurts, Boston Scott había anotado, pero la jugada no contó en el marcador debido a que colocó su codo a pulgadas de la zona de anotación.

La respuesta del los Chiefs no se hizo esperar, a poco más de tres minutos después de que se abriera el marcador, Patrick Mahomes sacó a relucir sus mejores galas y realizó un excelso pase a Travis Kelce, quien anotó su 14 touchdown. Con una mejor dinámica ofensiva, Kansas empató el juego 7-7 luego de que Harrison Butker marcase el punto extra.

En la segunda ofensiva ninguno de los dos equipos lograron hacerse presente en el marcador, los Eagles perdieron rápido el balón, mientras que Butker falló un gol de campo de 42 yardas por centímetros, el Ovoide topó en uno de los postes de la zona de anotación. De esta manera el primer cuarto terminó empatado 7-7.

Al igual que en el primer cuarto, Philadelphia volvió a golpear primero; un par de segundos les bastaron tras la reanudación para que un pase de Hurts cayera en los brazos de AJ Brown y así marcar un touchdown de 45 yardas que ponía de nuevo en cabeza los Eagles, quienes también marcaron el extra.

Philadelphia logró neutralizar el siguiente ataque de Kansas, lo que parecía darles la oportunidad de ampliar su ventaja, pero no contaban con un catastrófico error de Jalen Hurts y una astuta jugada de la defensa de los Chiefs, quienes gracias a Nick Bolton lograron robar el balón y marcar un touchdown. El juego se igualó 14-14 tras el extra de Butker.

El error de Jalen Hurts fue superado de la mejor manera por el quarterback de los Eagles, quien aprovechó una cobertura excelsa de Jason Kelce y marcó su segundo touchdown terrestre del partido. Jake Elliot marcó el extra y puso el marcador 21-14 a favor de Philadelphia con el que se fueron a la pausa de los dos minutos.

El segundo cuarto cerró de la peor manera posible para Kansas, los Chiefs se fueron al medio tiempo en desventaja (24-14) y Patrick Mahomes sufrió una lesión de tobillo que hizo saltar las alarmas para el equipo previo al show del medio tiempo en el que deleitó Rihanna.

El parón por el medio tiempo le cayó de la mejor manera a los Chiefs, con poco más de 5 minutos disputados del tercer cuarto, Isiah Pacheco realizó un acarreo de dos yardas marcando el primer touchdown de la segunda mitad. Tras el extra marcado por Burker, el juego se puso 24-21.

La alegría duró poco tiempo para los Chiefs, ya que los Eagles gastarían su cronómetro y con 1:49 por jugar marcaron su segundo gol de campo y pusieron el marcador 21-27 a su favor y con estos puntos terminó el tercer cuarto.

No cabe duda que el medio tiempo le había caído de mejor manera a los Chiefs, en la segunda mitad fueron quienes anotaron primero en cada cuarto y lograron darle la vuelta al resultado con tres minutos jugados de la última parte. Un pase de Mahomes encontró solo a Kadarius Toney y sin presión marcó el Touchdown del empate. Butker siguió mostrando su puntería con los extras

Philadelphia parecía irreconocible y su mal momento no fue desaprovechado por Kansas City, los Chiefs ampliaron, gracias a Skyy Moore, su ventaja en el State Farm Stadium y con el extra se pusieron 35-27 por delante con poco más de 9 minutos en el cronómetro del último cuarto.

Cuando parecía que los Eagles no tendría reacción a 5 minutos para el final, Jalen Hurts volvió a aparecer marcando su tercer touchdown terrestre y tras esto, Philadelphia utilizó la conversión de dos puntos para igualar las acciones 35-35.

Kansas City era consiente que debía manejar el cronómetro a su favor y no desperdiciar una oportunidad que le dejase servido el triunfo a los Eagles. Ante esto no fallaron a su plan y a falta de ocho segundos para el final, Butker marcó un gol de campo que desempató el marcador y colocó el definitivo 38-35 que le dio el título a los Chiefs.

.@buttkicker7 gives the @Chiefs the lead with 8 seconds left!

📺: #SBLVII on FOX

📱: Stream on NFL+ https://t.co/d8gBDzRt2m pic.twitter.com/zic4DWtJ0a

— NFL (@NFL) February 13, 2023