City vence al Aston Villa y Erling Haaland no termina el partido

Con su victoria ante el Aston Villa en un partido sentenciado antes del descanso (3-1), el Manchester City se acercó al líder Arsenal antes del choque entre ambos del miércoles, mientras que el Manchester United, que se impuso 2-0 en Leeds, consolidó su tercera posición por delante del Newcastle, este domingo en la fecha 23 de la Premier League.

Con tres goles en el primer tiempo, el City se deshizo con facilidad del club dirigido por Unai Emeri, con la nota preocupante de la sustitución de Erling Haaland al descanso.

Con 48 puntos, el vigente campeón se acerca a los ‘Gunners’ (51), que empataron el sábado (1-1) en casa con el Brentford y a los que visitarán en tres días, aunque los londinenses tienen un partido menos.

Después de varias ocasiones fallidas para meter presión al Arsenal, como la derrota ante el Tottenham la semana pasada (1-0), los hombres de Pep Guardiola salieron centrados y abrieron el marcador por medio del español Rodri en un córner.

