Joan Laporta afirma que el proyecto de la Superliga sigue en pie

"La Superliga está progresando. Será una competición abierta, y más atractiva y sostenible para los clubes", expresó el máximo mandatario del club azulgrana en conferencia de prensa.

El proyecto de la Superliga está más vivo que nunca, así lo han confirmado el presidente del Barcelona, Joan Laporta y A22 Sportmanagement, empresa impulsora de la competición.

Dicho proyecto tendrá un giro en su visión, ahora el plan es darle oportunidad a otros clubes, según lo revelado este jueves. Lo fundamental estaría en que sería una competición abierta en la que primarían los méritos deportivos, participarían entre 68 y 80 clubes y todos se asegurarían diputar un mínimo de 14 partidos. Actualmente, los finalistas de la Liga de Campeones juegan 13.

Uno de los temas tratados en la conferencia de prensa que se ha celebrado este jueves en las instalaciones del FC Barcelona ha sido la Superliga. Joan Laporta ha reconocido que la creación de la competición “está progresando” y que el Club “comparte plenamente el decálogo presentado por A 22 Sports Management”, la empresa constituida para patrocinar y asistir a la creación de la Superliga.

“Será una Superliga abierta y será una competición más atractiva, sostenible con los Clubs y respetuosa con la salud de los jugadores”, ha añadido el presidente. También ha resaltado que “no queremos que se rompa el diálogo con UEFA y queremos armonizarnos con las Ligas estatales”, indicó el máximo mandatario del club.

A la espera de que en las próximas semanas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita la sentencia que dirima si la UEFA y la FIFA incurren en abuso de posición de dominio como organizadores de las competiciones internacionales, la Superliga sigue trabajando en la creación de una competición ahora ya abierta y sin miembros permanentes.

Real Madrid, Barcelona y Juventus de Turín, los tres clubes que siguen activamente al frente del proyecto, han contactado con más de 50 equipos europeos y aspirar a crear una gran liga que tenga entre 60 y 80 participantes repartidos en divisiones. Mientras tanto, los otros nueve fundadores (Atlético, Manchester City, United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Inter y Milan) que renunciaron públicamente a continuar con la aventura todavía no se han desligado del proyecto contractualmente.

"We present the preliminary results of the first phase of our dialogue which has been honest, direct and constructive […] We have distilled the consistent feedback into ten principles, which should set the framework for a future European club competition”, states Bernd Reichart. pic.twitter.com/MuNFMsE11v

— A22 Sports (@A22Sports) February 9, 2023