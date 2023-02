Capitán del Al Ahly: “No hemos llegado aquí por arte de magia”

El portero del cuadro egipcio, Mohamed El Shenawy, también aseguró que tienen nervios y una ilusión por jugar el partido ante Real Madrid.

“No hemos llegado aquí por arte de magia”, avisó el arquero y capitán del Al Ahly, Mohamed El Shenawy, este martes en Rabat en la víspera de jugar contra el Real Madrid en las semifinales del Mundial de Clubes.

“Hemos participado en este torneo en muchas ocasiones, hemos estado tres veces en semifinales y mañana nos enfrentamos a un club histórico. Esperemos que la suerte esté de nuestro lado, pero no hemos llegado hasta aquí por arte de magia”, dijo en rueda de prensa.

“Cuando juegas este partido, sientes que es el más importante de tu carrera, todos tenemos ilusión y nervios por jugar. Queremos demostrar nuestra valía”, añadió.

El internacional egipcio estuvo acompañado en la sala de prensa del estadio Príncipe Moulay Abdellah por su entrenador, el suizo Marcel Koller, aterrizado en el equipo en 2022.

Al preparador suizo le preguntaron por Vinícius, principal argumento ofensivo blanco tras la baja de Benzema.

“Es un jugador muy rápido, será muy importante intentar poder marcarlo con dos jugadores, que baje el extremo para ayudar y evitar que tenga éxito en el uno contra uno”, señaló sobre el brasileño.

