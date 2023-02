El exorbitante precio del trofeo que se entrega en el Super Bowl

Los ganadores del Super Bowl también reciben de manera individual una pequeña réplica del trofeo Vince Lombardi valorada en 1 mil 500 dólares.

Este domingo se realizará el Super Bowl LVII y será la oportunidad anual de ver uno de los trofeos más valorados del deporte, se trata del valioso Vince Lombardi. El trofeo recibe este nombre desde el fallecimeinto de Vince Lombardi en 1970, él fue el entrenador ganó los dos primeros Supertazones.

Cada año la NFL fabrica un trofeo Vince Lombardi nuevo, ya que el ganador del Super Bowl obtendrá el título original y su fabricación se estima que dura al rededor de cuatro meses y es fabricado por la empresa de joyería de neoyorkina Tiffany & Company.

