Patrick Mahomes uno de los favoritos en los NFL Honors

Los NFL Honors se entregarán el jueves 9 de febrero a las 19:00 horas de Guatemala en el Symphony Hall en Phoenix.

El quarterback de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, fue elegido por los analistas de la National Football League (NFL) como el ganador en la categoría del Mejor jugador de la actual temporada de la liga.

Esta votación se da previo a la celebración del NFL Honors, una ceremonia que busca premiar a lo mejor de la liga del futbol americano de los Estados Unidos. Este año, se realizará el jueves 9 de febrero a las 19:00 horas de Guatemala en el Symphony Hall en Phoenix. Será su edición 12.

Este es un magno evento, el cual alcanzó en las ediciones anteriores más de tres millones de espectadores solo en territorio estadounidense.

The finalists for the 2022 AP MVP. 👀

📺: #NFLHonors — Thursday, Feb. 9 at 9pm ET on NBC pic.twitter.com/7YOkys5edJ

