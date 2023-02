Christian Atsu, el futbolista soterrado fue encontrado con vida en Turquía

La Federación Ghanesa de Futbol confirmó el rescate de Christian Atsu, quien se encontraba dentro de un edificio derrumbado tras el terremoto de Turquía.

Este martes la embajadora de Ghana en Turquía y la Federación de Futbol de su país dieron a conocer que el internacional africano, Christian Atsu, fue rescatado con vida tras quedar soterrado en un edificio que se derrumbó tras el terremoto en Turquía magnitud 7,8 que ya ha dejado más de 5 mil fallecidos.

Atsu, de 31 años, fichó el pasado mes de septiembre por el Hatayspor de la Superliga turca, con sede en el sur de la provincia de Hatay (sur), cerca del epicentro del sismo producido el lunes.

“Tengo buenas noticias. Acabo de ser informada por el presidente de la asociación ghanesa de que Christian Atsu ha sido encontrado en Hatay”, declaró la embajadora Francisca Ashietey-Odunton a la emisora ghanesa Asaase Radio.

La Federación de fútbol del país africano confirmó asimismo que el jugador fue encontrado con vida: “Christian Atsu fue rescatado con éxito de entre los escombros del inmueble que se derrumbó y actualmente está siendo atendido”, escribió en Twitter.

Update: We've received some positive news that Christian Atsu has been successfully rescued from the rubble of the collapsed building and is receiving treatment.

Let’s continue to pray for Christian🙏🏽

— Ghana Football Association (@ghanafaofficial) February 7, 2023