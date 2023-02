Harry Kane hace historia en el Tottenham y Premier League

El futbolista inglés superó el récord de Jimmy Graves (QEPD) en los "Spurs" y se acerca a la marca de Wayne Rooney en la liga inglesa.

El inglés Harry Kane marcó su gol 267 en la historia del Tottenham y logró superar los 266 de Jimmy Graves (QEPD) para convertirse desde hoy en el máximo goleador de los “Spurs” en sus 140 años de historia. Además de la anotación histórica, el futbolista en cuestión metió su anotación 200 en la historia de la Premier League, y ayudó a su equipo a vencer al Manchester City, equipo que dirige Pep Guardiola, y que dejó escapar una oportunidad de oro para acercarse al líder Arsenal.

Harry Kane logró este récord, de los 267 goles en 416 partidos, ante los 379 que disputó Greaves entre 1961 y 1970. Asimismo, se metió de lleno en el grupo selecto de los jugadores con más de 200 goles en la Premier: Kane (200), Wayne Rooney (208) y Alan Shearer (260).

🥇 @alanshearer – 260

🥈 @WayneRooney – 208

🥉 @HKane – 200

Only the third man in history to score 200 @premierleague goals 👏 pic.twitter.com/4LYWAj9nQT

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 5, 2023