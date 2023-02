Xavi habla sobre la protección a los jugadores habilidosos

"Dembélé, Neymar o Vinicius, con tanto uno contra uno, hacen que el contrario esté más agresivo. Hay un árbitro y un comité y tienen que hacer su trabajo", expresó el técnico catalán en conferencia de prensa.

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, cree que es “normal” que los defensas pongan una atención especial en el extremo brasileño del Real Madrid Vinicius, cuando se habla en España de un tratamiento duro hacia este delantero por parte de los zagueros.

Vinicius recibió una patada por parte del también brasileño Gabriel Paulista, que fue expulsado en la victoria del Real Madrid contra el Valencia (2-0), esta semana.

⚽ Barcelona coach Xavi believes it is normal that defenders keep close tabs on Real Madrid winger Vinicius Junior, amid controversy over rough treatment towards the Brazilian.

