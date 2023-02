Arsenal sufre sorpresiva derrota ante el Everton

El Arsenal de Mikel Arteta, actual líder de la Premier League, sufrió una dura derrota (1-0) ante el Everton, club que lucha por la permanencia en el marco de la jornada 22 del campeonato inglés.

El sábado arrancó con una sorpresa que se celebró tanto en Goodison Park como en algún rincón de Manchester. El líder de la Premier League dejó atrás una racha de trece partidos sin derrotas por torneo local. El Everton derrotó 1-0 al Arsenal para salir por un rato del descenso y darle emoción al campeonato inglés.

Everton le complicó la historia al Arsenal y jugó un partido digno de querer sostener la categoría. Cortándole los circuitos al elenco de Mikel Arteta y atacando con sus nobles armas, el conjunto de Liverpool no sólo salió de la zona de descenso sino que le puso pimienta a la cima de la elite inglesa.

Everton climb out of the bottom three with victory over the league leaders 👏#EVEARS pic.twitter.com/CSa2iAxJef

— Premier League (@premierleague) February 4, 2023