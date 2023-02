Militao y Benzema bajas ante Mallorca, podrían llegar al Mundial de Clubes

En un principio, se especuló que ambos jugadores podrían perderse el Mundial de Clubes, pero tras las primeras pruebas hay cierto optimismo en que puedan estar en el torneo internacional.

El Real Madrid ganó 2-0 en su campo al Valencia este jueves en un partido aplazado de la 17ª jornada de LaLiga, para seguir en la estela del líder Barcelona y prolongar la crisis del Valencia, sin embargo, no todas fueron buenas noticias, ya que perdieron a Militao y Benzema por lesión (ambas musculares).

Las pruebas (resonancia magnética) a Militao y Benzema serán realizarán este sábado a primera hora. Son baja para el juego ante el Mallorca (domingo), pero después de la primera revisión hay cierto optimismo con que puedan viajar al Mundial de Clubes.

Se espera que Alaba pueda entrenar con el grupo mañana y que, por lo tanto, llegue a tener minutos en el partido ante Mallorca. Igual que Kroos y Ceballos, que acabaron ayer con molestias y golpes ante el Valencia, pero nada para alarmarse.

La única baja prácticamente descartada para el Mundial de Clubes, es la de Lucas Vázquez, que aún continúa con su etapa de recuperación tras lesionarse en la Supercopa de España.

El Real Madrid tendrá actividad este domingo (07:00 horas) en La Liga española, los merengues visitarán el estadio Son Moix para medirse al Mallorca, será su último juego en Liga antes de viajar a Marruecos para el Mundial de Clubes.

Y será el 8 de febrero cuando los blancos debuten en dicha competición, el Madrid se enfrentará al ganador del partido entre Seattle Sounders vs. Al Ahly, de ganar dicho encuentro llegarían a la final del Mundial de Clubes que se celebrará el 11 de febrero.

.@SoundersFC have their opponents for the second round! 🆚

They will face @AlAhly to see who moves on to the #ClubWC Semi-final 🇺🇸🇪🇬

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 1, 2023