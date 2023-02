VIDEO. Gareth Bale debuta como jugador de golf

El exfutbolista galés ha cosechado elogios varios por su técnica y compañeros de equipo como el sueco David Lingmerth y el californiano Joseph Bramlett.

A menos de un mes de su retiro como futbolista profesional, el galés Gareth Bale ya disfruta de su nuevo deporte y jugó su primer torneo oficial de golf como invitado en el AT&T Pebble Beach Pro-Am, que se disputa en California, Estados Unidos.

El exdelantero que brilló en el Tottenham y Real Madrid y que recientemente disputó el Mundial de Qatar 2022 con la selección de Gales hizo su aparición en los campos de golf para comenzar una nueva aventura y debutó este jueves con una actuación destacada.

Con 33 años de edad, Bale fue parte de un combinado amateur con exdeportistas famosos entre los que se encontraron los campeones del Super Bowl de la NFL Harris Barton (49ers), Aaron Rodgers (Packers), Steve Young (49ers) y Ron Rivera (Bears), y el basquetbolista español Pau Gasol, campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers. Todos hicieron pareja con otros 156 golfistas profesionales.

El galés, con un hándicap 2, jugará durante tres días (2 al 5 de febrero) para intentar clasificar entre los 25 mejores equipos que lucharán por el triunfo en la ronda final. El evento de Pebble Beach se lleva a cabo en tres campos separados, comenzando en Spyglass Hill.

Según las crónicas que relataron el debut de Bale como golfista, al ganador de cinco Champions League con el Real Madrid se lo ha visto con buenos golpes para ser su primera aparición en un torneo oficial con jugadores profesionales. De hecho, el galés ha cosechado elogios varios por su técnica y compañeros de equipo como el sueco David Lingmerth y el californiano Joseph Bramlett.

El número tres del mundo, el español Jon Rahm, expresó lo siguiente sobre el exfutbolista galés: “Le dije a Gareth, no puedes ser tan bueno en el fútbol profesional y el golf al mismo tiempo, simplemente no parece justo”.

US Open winner Jon Rahm couldn't believe how good Gareth Bale was at golf when they played together this week 😅🏌️‍♂️ pic.twitter.com/OMcivkAhvW

— ESPN UK (@ESPNUK) January 26, 2023