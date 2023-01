¿Llegará Ambarab? Xavi confirma que el Barça está “abierto a una incorporación”

La posible salida de Héctor Bellerín, la marcha de Memphis Depay y el retiro de Piqué le podrían permitir al Barça realizar un fichaje.

Xavi Hernández ha comparecido ante los medios de comunicaciones en la previa del cruce liguero entre Real Betis y FC Barcelona, el estratega azulgrana confesó en la rueda de prensa que en el último día del mercado de fichajes de invierno los culés aún podría realizar una operación.

Al Barça le queda hasta las 23:59 horas de España para intentar acometer una operación este 31 de enero y todo dependerá de una posible salida de Héctor Bellerín, quien según palabras del mismo Xavi ha solicitado salir del club para poder acumular más minutos de juego.

Los movimientos en Can Barça parecían estar congelados debido al fair play financiero, pero la posible salida de Bellerín al Sporting de Lisboa más la salida de Memphis Depay y la retirada de Gerard Piqué dejarían al Barça poder intentar un fichaje, aunque no tan descabellado debido a su estado financiero.

El nombre que más suena sobre la mesa es el del pivote marroquí Sofyan Amrabat, el actual jugador de la Fiorentina, y uno de los jugadores revelación del Mundial de Qatar, podría llegar para ser el relevo de Sergio Busquets, aunque Xavi no quiso dar nombres sobre la posible incorporación.

“De nombres que no son del equipo, no te puedo hablar, pero me parece un buen futbolista”, comentó Xavi al ser consultado por Ambrabat.