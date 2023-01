VIDEO. ¿Se arrepiente Messi del “Anda Pa’ Allá, bobo”? Así respondió el argentino

Lionel Messi brindó una entrevista para una radio de su país en la que dio detalles sobre las historias que le dejó el Mundial de Qatar 2022.

A poco más de un mes de haber conseguido su ansiado primer Mundial, Lionel Messi dio una entrevista para la radio argentina “Urbana Play” en la que comentó detalles de su paso mundialista por Qatar, torneo que se llevaron tras una final trepidante que se definió en penales ante Francia.

En la entrevista se le ve a Messi en su faceta más humana narrando diversos momentos que vivió en el Mundial, expuso lo que pensó en el momento del penal decisivo que pateó Gonzalo Montiel ante Francia, qué sintió al besar la Copa y entre los puntos fuera del futbol habló por primera vez sobre los gestos que realizó en el cruce ante Países Bajos, los cuales le dieron la vuelta al mundo.

Durante la premiación, el presidente de la FIFA es el encargado de entregar la Copa del Mundo a los ganadores, pero en los momentos previos está exhibida, esta situación llamó la atención de Messi y según cuenta el argentino, el trofeo le llamaba y no pudo evitar tocarla y besarla cuando fue llamado a recibir el premio al jugador del torneo.

Leo Messi no aguantó y le dio un beso a la Copa antes de que se la entregaran: “Me llamaba y me decía ‘ya está, vení agarrame que ahora si la podés tocar’". pic.twitter.com/Bw0uWj2m8Z

"LA COPA ME LLAMABA Y ME DECÍA 'YA ESTÁ, VENÍ AGARRAME QUE AHORA SÍ PODÉS'", dijo #MessiEnUrbanaPlay 🥹

EL PEDIDO AL CIELO EN EL ÚLTIMO PENAL 🥲🥹 #MessiEnUrbanaPlay

“En realidad no me acuerdo bien, pero creo que le hablaba a Cachete que iba a patear, que lo meta, que no nos haga sufrir más. Creo que iba por ahí. Pedirle a Dios, como fue durante toda mi vida siempre en todo”. pic.twitter.com/VSE8vLvVw5

