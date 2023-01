Dani Alves debuta como futbolista en la cárcel

De acuerdo a los informes de prensa, el brasileño prefiere no hablar sobre el caso donde se le acusa de cometer agresión sexual.

El jugador brasileño Dani Alves, acusado de agresión sexual en España, nuevamente es tema de conversación para los medios internacionales. Esta vez, por haber jugado su primer compromiso como recluso.

La información se acredita al diario español La Vanguardia y a su periodista Mayka Navarro, quien ha dado detalles de lo que fue ese momento.

Alves actualmente se encuentra en la cárcel Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, provincia de Barcelona, España. Según los detalles, el pasado jueves, el lateral sudamericano disputó su primer partido junto a los otros presos, quienes son fieles admiradores del jugador.

De acuerdo el diario, “algunos internos confirmaron que el futbolista se encuentra tranquilo y listo para aceptar las decisiones que se tomen frente al caso”.

“El futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más. Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, habrían sido las palabras de Alves, informa La Vanguardia.