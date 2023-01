Villatoro destaca el buen trabajo ofensivo y defensivo de Xelajú

Por su parte, el presidente de la institución altense señaló estar contento, pero "debemos ser conscientes de que es un torneo que apenas arranca y debemos ir paso a paso”.

Amarini Villatoro tomó de buena forma la victoria de Xelajú M. C. sobre Deportivo Iztapa (3-0), y destacó que sus futbolistas hicieron un buen partido.

El técnico guatemalteco habló también de lo que viene para el cuadro lanudo, dos visitas en condición de visitante ante Deportivo Mixco y Deportivo Achuapa, situación que Villatoro aún tiene una espinita clavada, la cual busca sacarla en esta semana.

Asimismo, Amarini Villatoro emitió comentario sobre tres de sus futbolistas: Darwin Lom, Joshua Ubico y Héctor Moreira, quienes viven un proceso de adaptación para ser de nuevo titulares con el cuadro de Quetzaltenango.

Amarini Villatoro

Sobre el sistema de juego, Villatoro comentó: “Tenemos un poco más de variantes con el tipo de jugadores que tenemos (en este nuevo torneo)”.

También destacó el gran trabajo de sus futbolistas: “Los muchachos hicieron un buen partido defensiva y ofensivamente. El resultado nos llena de confianza para lo que viene. El grupo hizo un gran partido”.

Xelajú M. C. tendrá dos duras visitas en las próximas fechas: Deportivo Mixco y Deportivo Achuapa. En ese sentido, el extécnico de la Selección Nacional de Guatemala, analizó: “Vamos a dos canchas donde los dos rivales nos sumaron cuatro de 6 puntos disputados”.

Añadió: “Es una espina para nosotros esos dos partidos de visita. Son canchas en las cuales se deben plantear partidos diferentes, por la superficie, el tamaño, y el rival. Esperamos hacer un buen planteamiento para sumar puntos”.

El técnico Amarini Villatoro también se pronunció sobre el proceso de adaptación de los jugadores Darwin Lom, Joshua Ubico y Héctor Moreira.

“Lo que les falta a Lom, Joshua y More, quienes no han tenido participación, son minutos. Deben agarrar ritmo y no es fácil. No están para cumplir los 90 minutos, pero van por buen camino. Es gente importante que más adelante sumarán”.

Habla el presidente quetzalteco

José Carlos López, presidente de Xelajú Mario Camposeco, también se refirió al compromiso ganado el sábado anterior.

“Contentos por el resultado, pero debemos ser conscientes de que es un torneo que apenas arranca y debemos ir paso a paso”, dijo.

Añadió: “Debemos ser fuertes en nuestra casa y valer nuestra localía. Contento por la actitud de los jugadores. Los refuerzos están dando la talla. Esperamos que todos tengas su oportunidad para demostrar porqué vinieron a Xela”.

Sobre el trabajo dirigencial, relacionado a patrocinadore, señaló: “Es un trabajo arduo para nosotros, pero no debemos de dejar de luchar nunca por sumar más casas patrocinadoras. Xelajú como vitrina atrae mucha afición y eso lo vuelve atractivo para las marcas. El impacto que se da en Quetzaltenango es muy bueno de parte del equipo”.

