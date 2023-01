Viuda de “Pelé” le dedica una emotiva carta al exfutbolista

Márcia Aoki, la viuda de Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, publicó este día una emotiva carta cuando se cumple el primer mes del fallecimiento del catalogado mejor futbolista de la historia.

“Dar adiós a quien amo y acostumbrarme a no tener a mi lado a la razón de mi vida, su amor repleto de cariño, su humor único y su complicidad exigirá un tiempo”, escribió la empresaria brasileña de origen japonés.

Esta es la primera carta que escribe Aoki, y el mensaje fue publicado en las cuentas oficiales del exfutbolista brasileño, quien el pasado 29 de diciembre dejó de existir en el Hospital Israelita Albert Einstein, de Sao Paulo, Brasil, por un cáncer de colon.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.

Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.

Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

— Pelé (@Pele) December 29, 2022