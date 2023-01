Novak Djokovic: “Esta probablemente es la mayor victoria en mi vida”

Flamante ganador de su décimo Abierto de Australia al batir al griego Stefanos Tsitsipas en la final, el serbio Novak Djokovic dijo este domingo que está “motivado” para ganar tantos títulos de Grand Slam como sea posible tras igualar el récord masculino de Rafael Nadal con 22.

“Este ha sido uno de los torneos más desafiantes que he jugado en mi vida considerando las circunstancias: no jugar el año pasado, volver este año”, dijo en la ceremonia de entrega del trofeo.

“He colapsado emocionalmente, me he hecho añicos especialmente con mi madre y mi hermano, cuando les he dado un abrazo”, explicó después.

"This trophy is yours as much as mine."@DjokerNole gives credit to his team.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/LAA7MlKrT3

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2023