NFL: Chiefs buscan revancha ante Bengals por un puesto en Super Bowl

Limitado por su lesión de tobillo, Patrick Mahomes tratará de comandar el domingo a los Kansas City Chiefs en el duelo de revancha ante los Cincinnati Bengals por un puesto en el Super Bowl. Mientras el otro se lo disputarán los Eagles y los 49ers.

Mahomes, favorito a ganar esta temporada su segundo premio MVP, acapara miradas y preocupaciones para estas finales de conferencia de la National Football League (NFL). Pero otras figuras también jugarán el domingo con algunos problemas físicos, como su gran socio Travis Kelce o el explosivo ‘running back’ de los 49ers Christian McCaffrey.

Time to remind the world who we are. pic.twitter.com/fgxiat6gOY

Los Chiefs recibirán el domingo en su estadio Arrowhead a los Bengals (17:30 horas GT). Será la reedición de la última final de la Conferencia Americana, en la que sucumbieron en la prórroga ante el pujante equipo que lidera Joe Burrow. Posteriormente cayó en el Super Bowl ante los Rams.

En aquella ocasión, Kansas City dejó escapar ante su público una ventaja de 21-3 antes del descanso. Con ese marcador ya avistaban su tercer Super Bowl consecutivo, después del título logrado en la temporada 2019 y el subcampeonato de 2020.

Ahora los Chiefs están decididos a retomar su dominio de la Americana. Son guiados por el extraordinario talento de Mahomes, el tercer ‘quarterback’ que desde 1970 ha conducido a su equipo a cinco finales de conferencia consecutivas, después de Tom Brady y Ken Stabler.

Primero en lograr esa hazaña antes de cumplir los 28 años, Mahomes trata de recuperarse a contrarreloj del esguince en el tobillo derecho. La lesión ocurrió el domingo ante los Cincinnati Bengals, una eliminatoria que jugó prácticamente entera cojeando.

En los entrenamientos “no puedes hacer exactamente lo que va a ser en el partido. Todo lo que puedo hacer es prepararme de la mejor manera posible y luego, cuando entramos en el juego, esperar que la adrenalina se apodere de ti y poder hacer esos lanzamientos cuando se necesiten”.

A battle of the best. Marisa breaks down the stats you need to know before Sunday's kickoff.

Contipelli's Countdown | @BetfredSports pic.twitter.com/4RhdfHCPIW

— Cincinnati Bengals (@Bengals) January 27, 2023