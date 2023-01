Eagles-49ers: El mejor equipo ante la mejor defensa por el boleto al Super Bowl

El primer boleto al Super Bowl del 12 de febrero en Glendale, Arizona, estará en juego el domingo desde las 14:00 horas GT en la cancha de los Philadelphia Eagles, el mejor equipo de la fase regular, que recibirán a los San Francisco 49ers, la defensa número uno de la liga.

Los 49ers, ansiosos por acabar con una sequía de títulos de más de un cuarto de siglo, competirán en su tercera final de la Conferencia Nacional de los últimos cuatro años, esta vez bajo la dirección de un ‘quarterback’ novato, Brock Purdy.

We ain't done yet. Next stop, the NFC Championship.

— San Francisco 49ers (@49ers) January 23, 2023