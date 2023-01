Manchester City deja en el camino al Arsenal y avanza a octavos de FA Cup

El Manchester City de Pep Guardiola se impuso por la mínima sobre el Arsenal de Mikel Arteta en el Etihad Stadium y avanzó a los octavos de final de la FA Cup.

El Manchester City de Pep Guardiola se impuso por la mínima sobre el Arsenal en el Etihad Stadium y lo eliminó de los 16vos de final de la FA Cup de Inglaterra.

Con un gol del neerlandés Nathan Aké en el segundo tiempo, el elenco dirigido por Pep Guardiola, que contó con la participación clave de Julián Álvarez ingresando desde el banco, le ganó 1-0 a los de Mikel Arteta y se metieron en los octavos del torneo más antiguo del mundo.

El aprendiz no pudo ante el maestro. El Arsenal de Mikel Arteta, actual líder de la Premier League, cayó ante el Manchester City de Pep Guardiola en la cuarta ronda de la FA Cup.

Se midieron más de la cuenta y no quisieron exponerse demasiado porque no sólo estaba en juego un boleto a octavos de final de FA Cup sino también las estrategias para luchar por el título de la Premier League. En un juego donde el que metía el gol ganaba, los Citizens derrotaron por 1 a 0 a los Gunners para avanzar en el torneo más antiguo del futbol.

Una solitaria anotación de Nathan Aké le dio el triunfo a los locales ante el Arsenal. El que hacía el gol ganaba y el mismo llegó a través del defensor neerlandés para el City; Arsenal, eliminado de un torneo que lo tenía como el máximo ganador, apostará de lleno a quedarse con la Premier League. El 1 a 0 favoreció a Manchester City que, milimétricamente, se metió en octavos de final de la FA Cup.

No será la última vez que Guardiola y Arteta se vean las caras, pues el próximo 15 de febrero a las 13:30 horas el Arsenal y Manchester City se volverán a enfrentar en partido reprogramado de la jornada 12 de la Premier League.

