Guatemala con el reto de clasificar a la Copa América 2024

Tras el anuncio de colaboración estratégica entre Concacaf y Conmebol, Guatemala es una de las selecciones que podría optar a uno de los 6 boletos de Concacaf para la Copa América del próximo año.

Concacaf y Conmebol anunciaron este viernes un acuerdo de colaboración estratégico, que busca el crecimiento de ambas federaciones, y Guatemala podría verse beneficiada con una posible participación en la Copa América 2024.

Los dos entes del futbol americano han anunciado hoy la firma de un acuerdo de colaboración estratégico para fortalecer y desarrollar el fútbol en ambas regiones. El acuerdo incluye competiciones de selecciones nacionales femeninas y masculinas y un nuevo torneo de clubes.

