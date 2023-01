El Brighton rechaza oferta millonaria del Arsenal por su joven promesa ecuatoriana

A pesar de la primera negativa del Brighton, desde Inglaterra informan que el Arsenal no se rendirá con el fichaje de Moisés Caicedo.

Uno de los jugadores revelación del Mundial de Qatar 2022 y una de las grandes figuras crecientes de la Premier League, Moisés Caicedo, ya está en los ojos de los grandes clubes del futbol europeo, específicamente del Arsenal, que ya ha lanzado la primera oferta por el sudamericano.

Como lo ha hecho saber Fabricio Romano, el Arsenal presentó al Brighton una oferta por 60 millones de libras esterlinas, la cual según Sky Sports ha sido rechazada por las oficinas de “The Seagulls”, quienes no desean vender a uno de sus jugadores franquicias en este mercado de enero.

EXCLUSIVE: Arsenal have submitted £60m bid to sign Moises Caicedo as new midfielder 🚨⚪️🔴 #AFC

Chelsea had £55m verbal proposal rejected this January as Brighton hope to keep the player — but Arsenal are now pushing.

Negotiations enter into key stages for Caicedo’s future. pic.twitter.com/WZp3RKRdbx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2023