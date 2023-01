Ibrahimovic elogia a Messi y critica la plantilla de Argentina

"Messi ganó todo y será recordado, pero el resto del plantel se portó mal y eso no se puede respetar", expresó el delantero sueco en una reciente entrevista.

El delantero Zlatan Ibrahimovic es conocido por sus goles acrobáticos, pero también muchas veces da de que hablar fuera de la cancha, por sus declaraciones sobre otros futbolista o equipos y esta vez no fue la excepción.

Y es que recientemente, Ibrahimovic concedió una entrevista con el medio France-Inter, donde habló de toco un poco, incluso del Mundial conquistado por Argentina recientemente y donde no se guardó nada criticando las celebraciones de la plantilla ‘Albiceleste’.

Ibrahimovic elogia a Messi, pero critica las celebraciones de Argentina

El futbolista sueco no dudó en elogiar a Messi tras conquistar la Copa del Mundo de Qatar 2022, sin embargo, Ibrahimovic no se guardó nada y criticó las celebraciones del resto de jugadores del plantel.

“Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar. Lo siento por Mbappé, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro, no estoy preocupado por Mbappé, estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más”, expresó el delantero sueco.

Y continuó: “Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mi es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer. No se gana así”, sentenció ‘Ibra’.

Ibrahimovic se encuentra en plena recuperación de la operación a la que se sometió el año pasado por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Y, si bien su regreso con la camiseta del Milan estaba previsto para los primeros días de este año, se decidió no acelerar el proceso y aún su fecha de vuelta es incierta, el propio entrenador Stefano Pioli desconoce la fecha de regreso de ‘Ibra’.

