VIDEO. Caso Dani Alves: Tatuaje íntimo delataría al futbolista

Un tatuaje íntimo pudo haber sido una de las causas principales para que se ordenara la detención del lateral brasileño Dani Alves, quien es acusado por una mujer del delito de agresión sexual, que en el código penal de España comprende la violación.

Esta información ha tomado fuerza en los medios de comunicación españoles y se ha replicado de forma inmediata en varios usuarios de TikTok, algunos de ellos con cuentas verificadas.

Según se detalla, la mujer que acusa a Dani Alves de agresión sexual describió un tatuaje íntimo que pudo haber sido determinante para que el jugador fuera detenido y que ahora ayudaría a incriminarlo en medio de sus contradictorios testimonios.

De acuerdo con la publicación del diario español El Mundo, una imagen de una media luna en la parte inferior del abdomen del jugador sirvió para demostrar que en algún momento estuvo sin ropa. Inicialmente, Daniel dijo que estaba vestido.

Ante ese argumento, el juez cuestionó que si estaba vestido cómo la denunciante hubiera hecho una descripción detallada del tatuaje si el brasileño siempre estaba vestido. Fue entonces cuando Dani Alves cambió de versión y asumió que lo había levantado. En ese momento la mujer habría alcanzado a mirar el tatuaje, añade el medio de comunicación español.

Detalles de la denuncia

Desgarrador ha sido el testimonio que brindó la joven que supuestamente habría sido abusada sexual por el futbolista más ganador de la historia del futbol (44 título).

La joven describe que aquella noche del 30 de diciembre, el brasileño Dani Alves la encerró en el baño.

Posteriormente, el jugador se sentó en el inodoro y la obligó a tener relaciones sexuales con él. “Con solo entrar, le dije que me quería ir, y me dijo que no podía”, se lee en el reporte del testimonio de la denunciante, según as.

“Insistí en que me quería ir, pero me subió el vestido”, añadió la denunciante.

Momentos después, la denunciante también dice que hubo golpes por parte del futbolista hacia ella. “Empezó a pegarme bofetadas”, dijo la mujer. Además, de obligarla a la práctica de sexo oral.

La víctima dice sentir miedo y vergüenza por lo ocurrido, pero ha dejado claro que no busca un beneficio económico simplemente justicia.

