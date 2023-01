Abierto de Australia: Stefanos Tsitsipas vence a Jannik Sinner

“Fue un partido largo. Siento como si hubiera pasado un siglo en la pista jugando a tenis”, fueron las primeras impresiones del griego Stefanos Tsitsipas tras eliminar en la fase de octavos de final del Abierto de Australia al italiano Jannik Sinner.

Tsitsipas le ganó a Sinner 3-2 con parciales de 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3. En la manga definitiva, el griego se hizo fuerte desde el saque, sin ofrecer puntos de break, y después de ponerse dos veces con 0-40 en el resto, consiguió finalmente el break gracias a una derecha larga de Sinner desde el fondo de la pista.

En la ronda de los cuartos de final, Tsitsipas se medirá al checo Jiri Lehecka, una de las revelaciones del torneo.

El choque se convirtió en un toma y daca de golpes ganadores desde el fondo de la pista, dejadas y tiros pasantes que hicieron vibrar al público de la Rod Laver Arena.

Tsitsipas se avanzó 2-0 en el segundo set, pero Sinner igualó de inmediato. Las tablas se mantuvieron hasta el noveno juego gracias a una derecha cruzada del griego para sortear una subida a la red del italiano.

La perseverancia de Sinner, que obligó a Tsitsipas a salvar hasta 22 pelotas de break, tuvo premio en el tercer set, sellado con dos saques directos tras un quiebre del servicio con 1-2.

Este domingo continúa la acción en el Abierto de Australia. El español Roberto Bautista Agut peleará para llegar por segunda vez en su carrera a los cuartos de final ante el estadounidense Tommy Paul.

Ben Shelton se mide a Jeffrey John Wolf en un duelo de estadounidenses, el ruso Andrey Rublev al danés Holger Rune.

El lunes, el serbio Novak Djokovic enfrentará en octavos de final al ídolo local Álex de Miñaur.

De momento, las series de cuartos de final definidas son: Karén Jachánov-Sebastian Korda y Stefanos Tsitsipas- Jiri Lehecka.

Además, varios tenistas latinos se juegan el pase a cuartos de final en dobles, como la pareja hispanoargentina de Marcel Granollers y Horacio Zeballos, y los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.

Con información de AFP.

Home sweet home away from home.@steftsitsipas overcame Jannik Sinner on Sunday night, improving his impressive record at Melbourne Park in the process.#AusOpen • #AO2023

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2023