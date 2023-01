Xavi “sorprendido e impactado” por la detención de Dani Alves

El entrenador del FC Barcelona habló sobre la detención de su excompañero Dani Alves, quien recientemente también se quedó sin club, ya que Pumas le rescindió su contrato.

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona afirmó este sábado encontrarse “en estado de shock” tras la entrada en prisión de su excompañero brasileño Dani Alves, acusado de agresión sexual.

El jugador brasileño de 39 años fue despedido por el club mexicano Pumas tras su detención y una jueza dictaminó su entrada en prisión sin fianza en Barcelona.

Alves, que jugó ocho temporadas en el Barcelona, entre 2008 y 2016, regresó al club catalán por un corto período de tiempo la pasada temporada, a las órdenes de Xavi Hernández

“Es difícil comentar una situación así, esto lo primero”, dijo Xavi en una rueda de prensa, el día antes del partido de su equipo contra Getafe en LaLiga

“Como todo el mundo estoy sorprendido e impactado, un poco en estado de shock conociendo a Dani, esto es lo primero que me viene a la cabeza. Es un tema de la justicia y la justicia dictará lo que sea, no podemos entrar”, explicó el entrenador catalán.

“En cuanto a Dani me sabe muy mal por él y sorprendido e impactado por cómo era cuando estaba aquí con nosotros. Sorprendido e impactado”, sentenció Xavi Hernández.

Xavi, sobre Dani Alves:

🗨️ "Estoy sorprendido, impactado. En estado de shock. Es un tema de la justicia y dictará lo que sea. Ahí no podemos entrar. En cuanto a Dani, me sabe muy mal por él. Impactado. No puedo decir más". pic.twitter.com/cbNPOeTdb7

— Relevo (@relevo) January 21, 2023