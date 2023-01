¡Manchester se pinta de rojo! El United se queda con el Derbi ante el City

Los 'Red Devils' remontaron y se llevaron el triunfo ante el Manchester City con anotaciones de Bruno Fernandes y Marcus Rashford en los minutos finales del partido

El Manchester United ganó y compitió ante el Manchester City de Pep Guardiola. El 6-3 de la primera vuelta en el Etihad quedó enterrado en un derbi en el que los ‘diablos rojos’ se vengaron saliendo del infierno futbolístico.

Con anotaciones de Bruno Fernandes y Marcus Rashford, el Manchester United remontó y se llevó el triunfo (2-1) ante el Manchester City en Old Trafford. Jugadas puntuales y con polémica incluida decidieron un juego que finalmente se terminó tiñendo de rojo.

