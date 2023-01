Benzema comentó que el Real Madrid “esta listo para ganar” la Supercopa

"El Madrid siempre debe mostrar que está cada año para llevar este trofeo a nuestra ciudad", expresó Karim Benzema.

Previo a la gran final de la Supercopa de España, que medirá al Real Madrid y FC Barcelona este domingo, Karim Benzema atendió a los medios de comunicación y habló sobre el encuentro que podría significar el segundo título merengue de la temporada. Benzema también habló sobre su estado físico y su futuro como jugador merengue.

“Significa muchas cosas, es otro trofeo y otro orgullo. El Madrid siempre debe mostrar que estamos cada año para llevar el trofeo a nuestra ciudad. Será un partido difícil pero debemos estar listos para ganar este partido”, comentó Karim.

Durante la conferencia, Benzema, quien podría ganar su título 24 con el Real Madrid, no habló sobre su futuro con el cuadro merengue a menos de 6 meses para que termine su contrato y tampoco brindó detalles sobre su retirada de la selección francesa tras el Mundial de Qatar 2022, el cual no pudo disputar.

“El tema no es ese (su retiro de la selección), no puedo hablar de Francia ni de la Copa del Mundo”, expresó. Sobre su continuidad en el cuadro blanco dijo que: “Yo estoy en Madrid disfrutando cada partido y entrenamiento. Para mí es cada año, no voy a hablar del tiempo que me quedaré en Madrid, pero sí sé que disfruto estar aquí”.

Benzema recupera su estado físico

“Estoy bien dentro de mi cabeza y cuerpo. Me enfoco en el partido de mañana, el resto es pasado y complicado, pero estoy focalizado en hacer mi papel mañana. Después del año pasado, que fue muy importante para mí, creo que necesito el tiempo para regresar. Ya estoy en buen camino”, concluyó el delantero merengue.

