Vuelve el futbol de la Primera División este fin de semana

La Universidad de San Carlos, en su regreso, se enfrentará a Juventud Pinulteca en el primer partido del Torneo DoradoBet.

La Primera División está de regreso y este fin de semana iniciará sus acciones en su Torneo DoradoBet, el cual pese al cambio de nombre tendrá las funciones del Torneo Clausura 2023, campeonato que tendrá el ascenso y descenso en juego.

Este torneo tiene como grandes llamativos el regreso de la Universidad de San Carlos, club que a finales de 2022 compró la ficha que puso a la venta Comunicaciones B; además también tendrá la defensa del título de Coatepeque, equipo que sueña con el ascenso a Liga Mayor.

La jornada iniciará este sábado con el duelo del grupo B entre la USAC y Juventud Pinulteca a las 11:00 horas en el estadio Pensativo. El regreso de la “U” no será el único partido de este 14 de enero, ya que por el Grupo A tendrán actividad el Puerto de San José Enfrentando al campeón Coatepeque, a las 13:00 horas; y sobre las 20:00 horas, Marquense se medirá a la Nueva Concepción.

El domingo será un día apasionante y con mucho futbol, ya que el Torneo DoradoBet tendrá 7 partidos. A las 11:00 horas se disputarán cuatro juegos simultáneos: Barberena vs. Sacachispas; Aurora vs. Zacapa; Sololá vs. Quiché; y San Juan vs. Catarina. Sobre el medio día San Benito se medirá a Chimaltenango y los últimos dos juegos de la jornada serán Sanarate vs. Atlético Mictlán (13:00 horas) y San Pedro vs. Suchitepéquez.

Así se jugará la primera Jornada

Grupo A (14 de enero)

Puerto San José vs. Coatepeque – Estadio Vicente Arévalo – 13:00 horas

Marquense vs. Nueva Concepción – Estadio Marquesa de la Ensenada – 20:00 horas

Grupo A (15 de enero)

Sololá vs. Quiché – Estadio Xambá – 11:00 horas

San Juan vs. Catarina – Estadio San Juan Bautista – 11:00 horas

San Pedro vs. Suchitepéquez – Estadio Municipal de San Pedro – 15:00 horas

Grupo B (14 de enero)

USAC vs. Juventud Pinulteca – Estadio Pensativo – 11:00 horas

Grupo B (15 de enero)

Barberena vs. Sacachispas – Complejo Deportivo de Barberena – 11:00 horas

Aurora vs. Zacapa – Estadio Julio Armando Cóbar – 11:00 horas

San Benito vs. Chimaltenango – Estadio Pablo Ochaeta – 12:00 horas

Sanarate vs. Atlético Mitlán – Estadio Municipal de Sanarate – 13:00 horas

