El francés Benjamin Mendy declarado no culpable de seis cargos de violación

El futbolista francés de 28 años, fue declarado no culpable de seis cargos de violación y un cargo de agresión sexual, pero se enfrentará a un nuevo juicio por dos cargos pendientes.

El futbolista francés Benjamin Mendy fue declarado no culpable el viernes de seis violaciones y una agresión sexual por un jurado popular en Reino Unido, que no logró alcanzar un veredicto sobre otras dos acusaciones de violación y un intento de violación.

El fiscal indicó que pediría un nuevo proceso para estas últimas acusaciones. El defensa de 28 años, suspendido desde hace más de un año por el Manchester City, estaba siendo juzgado desde principios de agosto por el juzgado de Chester. Acusado de siete violaciones, un intento de violación y una agresión sexual, se enfrentaba a cadena perpetua.

El futbolista francés será juzgado de nuevo en Inglaterra a partir del 26 de junio por dos cargos pendientes, informó el juez.

El defensa francés de 28 años, sancionado durante más de un año por el Manchester City, está siendo juzgado desde principios de agosto de 2022 en Chester, en el norte de Inglaterra, donde está acusado de siete violaciones, un intento de violación y agresión sexual.

Los hechos presuntamente tuvieron lugar entre octubre de 2018 y agosto de 2021 en su domicilio de Prestbury, Cheshire. Los primeros meses de este largo juicio se dedicaron a la acusación, que presentó a Benjamin Mendy como un “depredador” que abusaba de víctimas “vulnerables, aterrorizadas y aisladas”.

Ganador del Mundial de 2018 con la selección de Francia, donde fue suplente, Benjamin Mendy pasó más de cuatro meses, de agosto de 2021 a enero de 2022, en prisión preventiva.

Liberado a principios de enero de 2022, fue puesto bajo supervisión judicial en espera de juicio.

Formado en Le Havre, revelado en Marsella y pasó una temporada en el Mónaco, Benjamin Mendy se convirtió en el defensa más caro de la historia en 2017 cuando los Citizens pagaron 52 millones de libras (unos 61,4 millones de euros al precio actual) para hacerse con sus servicios.

Gary Cotterill has the latest update from the Benjamin Mendy trial.

Warning: This video contains descriptions of distressing incidents. pic.twitter.com/Vzlz05hhmE

