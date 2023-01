VIDEO. Novak Djokovic recuerda el “que mirás, bobo”, de Leo Messi

Novak Djokovic compartió entreno con el argentino Diego Schwartzman, con quien aprovechó para recrear el "que mirás, bobo", de Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022.

El tenista serbio Novak Djokovic continúa con su preparación para su debut en el Australian Open 2023. El serbio encendió las alarmas al abandonar su entrenamiento con Daniil Medvedev por un problema en los isquiotibiales, aunque solamente fue una alarma e hizo su trabajo de recuperación junto al argentino Diego Schwartzman.

Novak Djokovic fue sorteado el jueves para enfrentar al español Roberto Carballés Baena en la primera ronda del Abierto de Australia, en su regreso al torneo después de quedar fuera el año pasado tras ser deportado.

G'Day Novak 👋

The nine-time #AusOpen champion is ready to rock 🤘@DjokerNole • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/qQLzAWwBwX

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 12, 2023