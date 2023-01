Arredondo completa con éxito la etapa 11 del Rally Dakar 2023

Francisco Arredondo, completó la exigente etapa finalizando en el puesto 65 con un tiempo de 4:02.37 horas.

El Rally Dakar 2023 en su esencia pura. Eso fue lo que se vivió este jueves durante la etapa 11, primera parte de la mítica Etapa Maratón, un jornada que exige lo máximo de los pilotos, y el guatemalteco Francisco Arredondo no fue la excepción. El corredor nacional finalizó esta demandante jornada en el puesto 65, con un tiempo de 4:02.37 horas.

El ganador del día fue el argentino Luciano Benavides (Husqvarna Factory Racing), quien cronometró 2:57.59 horas. Con estos resultados, Arredondo (BAS World KTM Racing Team – Puma Energy Rally Team), se afianza en la clasificación de su categoría: Rally 2, en la cual se ubica en el puesto 36, quinto de Latinoamérica; mientras que en la general de motos es 60, con un tiempo total de 53:21.57 horas.

Arredondo completa una nueva etapa

El Dakar reservó la máxima exigencia para las últimas etapas del recorrido, no por eso es llamada “la carrera más difícil del mundo”; y es que este jueves los pilotos se enfrentaron a la primera parte de la Etapa Maratón, una jornada que no solo demanda habilidad en cuanto al manejo, sino a sus conocimientos de mecánica, ya que no cuentan con asistencia técnica por parte del equipo al llegar al Bivouac, además es trascendental su instinto de supervivencia en el desierto.

Esta primera parte se corrió entre la ciudad de Shaybah y finalizó en medio de la nada, a inmediaciones del “Empty Quarter”; fueron 427 kilómetros de enlace y 274 de especial cronometrada. Cuando los pilotos llegaron a la meta ya recorrieron más de 4 mil kilómetros de especiales cronometradas.

Fue una etapa agotadora a través de las dunas y muchísima arena. Con este panorama la gestión de la motocicleta fue clave, ya que al termino del día no hubo equipo de asistencia ni mecánicos en el Bivouac, donde los pilotos tuvieron que jugar ese papel, hacerle servicios a sus vehículos y reparar las fallas mecánicas. Además no contaron con las comodidades de descanso de otros días, se vieron solos contra el desierto.

La etapa 12, segunda parte de la Etapa Maratón, se correrá este viernes entre el “Empty Quarter” y la localidad de Shaybah. Serán 376 kilómetros totales, de los cuales 185 consistirán de especial cronometrada.

Este será un día agotador, en el cual se evaluará la lucidez táctica de los competidores. Los pilotos deberán tomar decisiones trascendentales como apostar por la rapidez arriesgando el estado mecánico de sus vehículos, o ser cautelosos a pesar de estar junto a pilotos que arriesgan el todo por el todo.

