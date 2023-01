Ricardo Jerez sueña con ganar un título con los Chattanooga Red Wolves

"Espero lograr un campeonato de liga en mi tiempo con los Red Wolves", expresó el guardameta guatemalteco en una entrevista con la página oficial de la USL League One de Estados Unidos.

Tras anunciarse su salida de Municipal días atrás, Ricardo Jerez finalmente fue presentado como nuevo jugador de los Chattanooga Red Wolves de la USL League One de Estados Unidos.

A sus 36 años, Ricardo Jerez vivirá una nueva aventura en el extranjero, tras sus pasos por ligas como las de Colombia y Uruguay, el experimentado guardameta guatemalteco ahora probará suerte en el futbol de Estados Unidos, con los Red Wolves.

Join us in welcoming Guatemalan National Team Captain Ricardo Jerez to Chattanooga!

Read More Here: https://t.co/kDQAZbBFb2@Rojos_Municipal ➡️ Chattanooga#DaleLobos 🐺🔴 #Bienvenido #Chattanooga pic.twitter.com/GK0mrqUNKa

— Chattanooga Red Wolves SC (@ChattRedWolves) January 10, 2023