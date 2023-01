Memphis Depay, el posible sustituto de Joao Félix en el Atlético de Madrid

Según la prensa española, Memphis Depay sería el elegido por el Atlético de Madrid para reforzar su delantera ante la inminente cesión de Joao Félix al Chelsea.

El Atlético de Madrid deberá salir al mercado de fichajes a buscar un nuevo nombre que tome el lugar de Joao Félix, quien en los próximos días podría ser cedido al Chelsea hasta el final de temporada. Este movimiento dejaría a los colchoneros con una nueva baja en la delantera tras la salida de Cunha a los Wolves.

João Félix to Chelsea, here we go! Full verbal agreement reached, loan move on €11m fee with 100% salary covered by Chelsea. 🚨🔵 #CFC

Before leaving, JF will extend contract with Atléti until 2027.

João will fly to London in the next hours to undergo medical tests and sign. pic.twitter.com/F5aYKMgspa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2023