VIDEO. Djokovic conquista su primer título de 2023

Novak Djokovic derrotó al estadounidense Sebastian Korda y comienza a dar muestras que en el 2023 puede volver a la élite.

El serbio Novak Djokovic se impuso este domingo al estadounidense Sebastian Korda, por 6-7 (8/10), 7-6 (7/3), 6-4 en la final en Adelaida, en Australia para obtener su primer título de 2023.

El serbio tuvo que salvar una bola de partido en el segundo set, antes de lograr el 92º trofeo de su carrera y lanzar un aviso sobre sus posibilidades de cara al Open de Australia, que comienza dentro de una semana y donde intentará igualar el récord de victorias en Grand Slam de Rafael Nadal (22).

Djokovic, a sus 35 años, extendió su récord de imbatibilidad en Australia a 34 partidos seguidos.

“Ha sido una semana maravillosa. Estar ahora aquí es un regalo, definitivamente”, afirmó el serbio, número cinco del mundo, que se impuso en Adelaida en 2007.

