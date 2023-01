VIDEO. Bills de Buffalo le rinden emotivo homenaje a Damar Hamlin

Los Bills de Buffalo le han rendido un caluroso homenaje a su jugador en el partido que solventaron frente a los New England Patriots.

Después de varios días de tensión y preocupación, los aficionados de los Bills de Buffalo y en sí de toda la NFL, han vuelto a sonreír.

Y esto debido a que se ha filtrado una foto en redes sociales donde sale Damar Hamlin sentado en la camilla del centro asistencial donde se encuentra recluido, con una camiseta de los Bills y con un mejor cuadro clínico.

Hamlin se encuentra en cuidados intensivos del del Centro Médico de la Universidad Cincinnati, dando muestras de su recuperación, tras una desafortunada jugada en el partido contra los Bengals del lunes pasado, donde chocó con un rival y que propició que sufriera varios paros cardiorespiratorios.

Damar Hamlin escribió un mensaje de agradecimiento a quienes han estado pendientes de su recuperación:

Manifestó que lo sucedido “sólo me hará más fuerte”. “¡Es un largo camino, sigan rezando por mí!”.

Mientras tanto, los Bills de Buffalo le han rendido un caluroso homenaje a su jugador en el partido que solventaron frente a los New England Patriots.

