¡Alarmas en Liverpool! Van Dijk es duda para el cruce de Champions ante el Real Madrid

La lesión de Virgil Van Dijk fue confirmada por el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, en conferencia de prensa.

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, anunció la baja de Virgil Van Dijk por al menos un mes, esto luego de que el defensor sufriese una lesión en los isquiotibiales tras el partido del pasado lunes en el que los “Reds” cayeron derrotados 3-1 a manos del Brentford.

El central neerlandés podría estar “más de un mes” de baja comentó Klopp en rueda de prensa, por lo que esta noticia pone en riesgo su participación en la ida de los octavos de final de la Champions League que medirá al Liverpool ante el Real Madrid el 21 de febrero.

Virgil van Dijk is set to be sidelined 'for a few weeks' due to injury, Jürgen Klopp confirmed.

