¿Cuándo será el debut de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?

De acuerdo a lo que se menciona en Arabia Saudita, el debut de Cristiano con el Al-Nassr está cerca.

Para este jueves existía una alta posibilidad que se diera el debut del portugués Cristiano Ronaldo con su nuevo club, el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Cristiano aterrizó en el país árabe hace unos días, fue presentado oficialmente y prácticamente todo estaba listo para que jugará sus primeros minutos con su nuevo equipo.

Según se conoció desde Inglaterra, el Bicho tiene una sanción de dos partidos que trae desde Inglaterra y que iba a impedir que debutara pronto con los árabes.

Sin embargo, en Arabia Saudita se dice todo lo contrario y que se debut podría estar cerca.

El equipo del lusitano enfrentaría este jueves al Al Ta’ee y Cristiano podría ver actividad.

Pero el Al-Nassr publicó un comunicado en sus medios oficiales donde confirmó que ese partido quedó suspendido debido a la lluvia.

Due to heavy rain and weather conditions impacting the stadium’s electricity, we have been officially informed that tonight’s match against Al Ta'i is postponed for 24 hours.

We apologise for any inconvenience caused to fans and wish everyone safe travels. https://t.co/TKIOQK8Oqo

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 5, 2023