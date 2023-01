¿Cuál estadio guatemalteco se debería renombrar como “Pelé”?

Luego de las palabras del presidente de la FIFA, Guatemala podría renombrar en el futuro uno de sus estadios como "Pelé", ¿cuál les gustaría que fuera?

Actualmente ya hay dos países que han bautizado al menos uno de sus estadios con el nombre de Pelé, Cabo Verde fue la primera nación en realizar este gesto y este jueves se dio a conocer que Colombia realizará esta acción con uno de sus recintos.

Con el paso del tiempo este gesto se irá esparciendo por todo el mundo luego de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, solicitase a todas las naciones afiliadas (211) a realizarlo, por lo que Guatemala podría unirse al homenaje hacia “O Rei” en los próximos meses o años.

🇨🇻 Estádio Pelé

🇨🇴 Bello Horizonte Rey Pelé

Stadiums in Cabo Verde and Colombia will be renamed in honour of Pelé.

— FIFA (@FIFAcom) January 5, 2023