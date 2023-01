“Muchas gracias a todas las personas por el recibimiento”, expresa Messi

Lionel Messi, quien recibió un pasillo de aplausos en su regreso a los entrenamientos, agradeció a sus compañeros y al club el recibimiento tras ganar el Mundial 2022.

Lionel Messi publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de agradecimiento hacia sus compañeros y miembros del PSG por el recibimiento recibido en su vuelta a los entrenamientos este miércoles, el argentino vuelve a su club tras coronarse campeón en Qatar 2022.

Messi recibió un pasillo de aplausos por parte de sus compañeros de equipo y parte del staff cuando saltó a la grama para entrenar junto a sus compañeros y también recibió un reconocimiento especial por parte del PSG. Instantes previos a entrenar también convivió con algunos de sus compañeros y se le vio hablando muy amenos junto a Neymar, Marco Verratti y Keylor Navas.

Cabe mencionar que dentro del recibimiento no se encontraron Kylian Mbappé, Achraf Hakimi y Sergio Ramos, los primeros dos nombres se encuentran pasando unos días en Estados Unidos, el pasado lunes tanto Mbappé y Hakimi observaron el triunfo 139-103 de los Nets sobre los San Antonio Spurs.

Messi parece muy poco probable que tenga minutos el próximo viernes cuando el PSG visite por Copa de Francia al Chateauroux, pero sí se le podría ver en la jornada número 18 de la Ligue 1 cuando los parisinos se vean las caras ante su antónimo en la tabla de posiciones, el Angers, cuadro que es el último clasificado del campeonato con 8 puntos.

