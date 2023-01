Una genialidad de Rodrygo rescata y le da el pase al Real Madrid en Copa del Rey

El Real Madrid derrotó por la mínima al Cacereño, equipo de la cuarta categoría del futbol español, en los dieciseisavos de la Copa del Rey.

Cacereño, club de la cuarta categoría del futbol español, y Real Madrid dejaron un apasionante encuentro en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2022/23. Los merengues no lo tuvieron nada facil ante los locales en el estadio Príncipe Felipe, pero gracias a una genialidad de Rodrygo se llevaron el triunfo por 1-0.

Los merengues aún no conocen a su rival, ya que aún faltan equipos por clasificarse a octavos de final, cuyo sorteo será realizado el próximo sábado 7 de enero. Las llaves de los mejores 16 equipos, que también son a partido único, se disputarán los días 17, 18 y 19 de este mismo mes.

Cacereño 0-1 Real Madrid

En lo que se preveía como un duelo sencillo para el campeón de Europa, el Real Madrid no lo pasó nada bien en el estadio del Cacereño. El cuadro local intentó sorprender desde los primeros minutos la portería de Lunin y hacía estar incómodos a los merengues en su cancha.

El Cacereño, a pesar de incomodar a los merengues, no lograba encontrar portería y estaba condenado a que un fallo suyo pudiese ser aprovechado por las individualidades del Real Madrid. Los merengues se adelantaría en el marcador al minuto 13′, pero por fuera de juego de Asensio el tanto de Lucas Vázquez no subió al marcador.

Los merengues de a poco se fueron adueñando de la pelota, pero no lograban encontrar espacios en la zaga local que se defendía con todas sus armas, esto con la ilusión de eliminar al Real Madrid. Militao al 34′ dio una alerta en el arco del portero Ivan Moreno, quien a lo largo de la primera parte no sufrió. La respuesta de los locales no se hizo esperar y al 37′ Manchón tendría un remate que se fue ligeramente desviado del arco visitante.

El encuentro no se movió del 0-0 en su primera parte y con las argollas colgadas el Real Madrid se iba con la presión al descanso, mientras que los locales terminaron la primera mitad bajo el grito de “Si se puede” como parte del apoyo de su gente.

Segundo tiempo

Tras la reanudación el único jugador en ataque del Real Madrid que parecía intentar hacer daño era Asensio, ya que tanto Rodrygo como Hazard pasaron desapercibidos por más de 60 minutos. El mayor señalado por Ancelotti fue Eden Hazard, quien al 68′ fue sustituido por el canterano Álvaro Rodríguez.

Rodrygo al recate

Con remates sin peligro de Asensio (60′), para el Real Madrid; y Manchón, para el Cacereño (62′); la igualdad sin goles la rompió una genialidad de Rodrygo. El extremo brasileño salió al rescate de su club con una jugada individual dentro del área, la cual terminó en un remate inatajable a media altura tras evadir a dos contrarios. Para ponerle la guinda al gol, Rodrygo celebró el tanto como lo hacía Pelé, lanzando un puño al aire.

El tanto de Rodrygo fue el único gol del encuentro, con lo que de esta manera el Real Madrid sigue con vida en el campeonato y avanza a los octavos de final de la Copa del Rey. Por su parte el Cacereño se va con la frente en alto tras haberle competido de tú a tú al campeón de LaLiga.

